Merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından provokatif paylaşımda bulunan iki kişinin tutuklandığı bildirildi.
51 PAYLAŞIM TESPİT EDİLDİ
Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı; 30 Ekim 2020 tarihinde İzmir ve çevre illerde meydana gelen deprem üzerinden bölge halkına yönelik aşağılayıcı, tahkir ve tezyif edici paylaşımlarla halkın bir kesimini diğer bir kesimi aleyhine düşmanlığa ve/veya kin beslemeye alenen tahrik ettiği değerlendirilen 51 paylaşımı tespit etti.
2 KİŞİ TUTUKLANDI
Tespit edilen 39 kişiden 1 kişinin firarda olduğu, gözaltına alınan 11 kişiden 7 kişinin ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldığı öğrenildi. Soruşturma kapsamında 1 kişinin adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığı, 2 kişinin tutuklandığı öğrenildi.
Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın konuya ilişkin çalışmalarınIN ve adli sürecin devam ettiği öğrenildi. Provokatif paylaşımda 39 kişinin illere göre dağılımı şöyle:
- Samsun (2)
- Ankara (4)
- Kahramanmaraş (1)
- Adıyaman (1)
- İstanbul (11)
- Gaziantep (1)
- Tekirdağ (2)
- İzmir (4)
- KKTC (1)
- Yurt dışı (1)
- Manisa (1)
- Bilecik (1)
- Bartın (1)
- Niğde (1)
- Kayseri (1)
- Karaman (1)
- Bursa (1)
- Edirne (1)
- Kocaeli (1)
- Adana (1)
- Kırıkkale (1)