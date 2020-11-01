Merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından provokatif paylaşımda bulunan iki kişinin tutuklandığı bildirildi.



51 PAYLAŞIM TESPİT EDİLDİ

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı; 30 Ekim 2020 tarihinde İzmir ve çevre illerde meydana gelen deprem üzerinden bölge halkına yönelik aşağılayıcı, tahkir ve tezyif edici paylaşımlarla halkın bir kesimini diğer bir kesimi aleyhine düşmanlığa ve/veya kin beslemeye alenen tahrik ettiği değerlendirilen 51 paylaşımı tespit etti.



2 KİŞİ TUTUKLANDI

Tespit edilen 39 kişiden 1 kişinin firarda olduğu, gözaltına alınan 11 kişiden 7 kişinin ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldığı öğrenildi. Soruşturma kapsamında 1 kişinin adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığı, 2 kişinin tutuklandığı öğrenildi.



Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın konuya ilişkin çalışmalarınIN ve adli sürecin devam ettiği öğrenildi. Provokatif paylaşımda 39 kişinin illere göre dağılımı şöyle:

- Samsun (2)

- Ankara (4)

- Kahramanmaraş (1)

- Adıyaman (1)

- İstanbul (11)

- Gaziantep (1)

- Tekirdağ (2)

- İzmir (4)

- KKTC (1)

- Yurt dışı (1)

- Manisa (1)

- Bilecik (1)

- Bartın (1)

- Niğde (1)

- Kayseri (1)

- Karaman (1)

- Bursa (1)

- Edirne (1)

- Kocaeli (1)

- Adana (1)

- Kırıkkale (1)