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    • 01.11.2020 13:03
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    sonrası sosyal medya provokasyonuna geçit yok

    Merkez üssü Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrası provokatif paylaşımlarda bulunan iki kişi tutuklanırken, toplamda 51 paylaşım tespit edildi.

    Sema Alim Dalgıç
    Deprem sonrası sosyal medya provokasyonuna geçit yok

    Merkez üssü 'in Seferihisar ilçesi açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından provokatif paylaşımda bulunan iki kişinin tutuklandığı bildirildi.

    51 PAYLAŞIM TESPİT EDİLDİ
    Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı; 30 Ekim 2020 tarihinde İzmir ve çevre illerde meydana gelen deprem üzerinden bölge halkına yönelik aşağılayıcı, tahkir ve tezyif edici paylaşımlarla halkın bir kesimini diğer bir kesimi aleyhine düşmanlığa ve/veya kin beslemeye alenen tahrik ettiği değerlendirilen 51 paylaşımı tespit etti.

    2 KİŞİ TUTUKLANDI
    Tespit edilen 39 kişiden 1 kişinin firarda olduğu, gözaltına alınan 11 kişiden 7 kişinin ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldığı öğrenildi. Soruşturma kapsamında 1 kişinin adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığı, 2 kişinin tutuklandığı öğrenildi.

    Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın konuya ilişkin çalışmalarınIN ve adli sürecin devam ettiği öğrenildi. Provokatif paylaşımda 39 kişinin illere göre dağılımı şöyle:
    - Samsun (2)
    - Ankara (4)
    - Kahramanmaraş (1)
    - Adıyaman (1)
    - İstanbul (11)
    - Gaziantep (1)
    - Tekirdağ (2)
    - İzmir (4)
    - KKTC (1)
    - Yurt dışı (1)
    - Manisa (1)
    - Bilecik (1)
    - Bartın (1)
    - Niğde (1)
    - Kayseri (1)
    - Karaman (1)
    - Bursa (1)
    - Edirne (1)
    - Kocaeli (1)
    - Adana (1)
    - Kırıkkale (1)

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