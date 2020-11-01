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    • 01.11.2020 21:19
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    • 01.11.2020 21:20
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    'nin gündemine oturan geline şiddet olayında flaş gelişme: açıklama yaptı

    , gündemine oturan 'Belen ilçesinde damadın geline şiddet uygulaması' hakkında işlemlerin başlatıldığını açıkladı. Valilikten yapılan açıklamada, "Tartışmanın yolda hızlı gitmelerinden kaynaklandığı bilgisi alındı." ifadelerine yer verildi.



    Hatay Valiliği, Belen ilçesinde damadın geline şiddet uygulamasına ilişkin, gerekli adli işlemlere başlandığını bildirdi.



    Valilikten yapılan açıklamada, Belen'de gelin ve damadın seyir halindeyken, araçtan inerek tartışmaya başladığı hatırlatıldı.



    Bir vatandaşın durumu ihbar etmesi üzerine ekiplerin olay yerine intikal ettiği belirtilen açıklamada, "Ekiplerin orada yaptıkları görüşmede tartışmanın yolda hızlı gitmelerinden kaynaklandığı bilgisi alındı. Gelinin şikayetçi olması üzerine gerekli adli işlemlere başlanıldı." ifadesine yer verildi.
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    Haberler Yaşam Türkiye'nin gündemine oturan geline şiddet olayında flaş gelişme: Hatay Valiliği açıklama yaptı