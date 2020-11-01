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    • 01.11.2020 11:02
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    İzmir depremi sonrası şarkıcı korku dolu anları anlattı: Çocuklarım hala kendine gelemedi

    İzmir'de meydana gelen 6.9 şiddetindeki depremin ardından son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Depremde, İzmir’in Bayraklı ve Bornova ilçeleri büyük hasar gördü. Yaklaşık 15 saniye süren şiddetli depremde bazı binalar yerle bir oldu. Depremin merkez üssüne yakın Seferihisar’da deniz taştı, tsunamiyi andıran korkunç görüntüler ortaya çıktı. Ailesiyle birkaç yıl önce İzmir'e yerleşen şarkıcı , Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.9'luk deprem sonrası ailesinin sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

    Geçtiğimiz yıllarda ailesiyle İzmir'e yerleşen İzzet Yıldızhan da önceki gün gerçekleşen depreme yakalandı. Ünlü şarkıcı kendisinin ve ailesinin sağlık durumları, evleriyle alakalı açıklama yaptı.

    Bayraklı'da bulunan ofisinin hemen yanındaki binanın yıkılmasıyla panik yaşayan Yıldızhan, depremi derinden hissettiğini söyledi.

    İzmir'in Bayraklı ilçesinde bulunan ofisinin hemen yanındaki binanın yıkılmasıyla panik yaşayan İzzet Yıldızhan, depremi derinden hissetti.

    "HERKES AĞLIYOR"

    57 yaşındaki şarkıcı, "İşlerimden dolayı otelimdeydim. Deprem sırasında insanın aklına tek gelen şey çocukları oluyor. O panik ve korkuyla çıkıp, onların yanına nasıl gittiğimi bir Allah bilir. Çocuklarım hala kendine gelemedi, herkes ağlıyor" dedi.

    Büyük endişe yaşayan İzzet Yıldızhan, "Ofisimin yanındaki bina yıkıldı. Tek duam, kimsenin canına bir zarar gelmemesi" ifadelerini kullandı.

    Sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda ise şarkıcı, "Bu büyük depremi derinden yaşadım, otelimin en üst katında yakalandım. Bu şiddetli depremde vefat eden herkesin ailelerine baş sağlığı ve sabırlar diliyorum. Yaralılarımızında tez zamanda sağlığına kavuşmasını diliyorum. Herkese geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.
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