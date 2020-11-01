İzmir'deki depremin ardından afet bölgesine giden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve bakanlar açıklamalarda bulundu. Oktay, depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 51'e yükseldiğini açıklarken, tespit edilen 26 ağır hasarlı binanın da bir an önce yıkılacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

Hayatını kaybedenlerin sayısı 51'e yükseldi. 896 kişi yaralandı. 26 bina ağır hasarlı olarak tespit edildi.

Bine yakın hasar tespit uzmanı sahada görev yapıyor. 2 bin 76 arama kurtarma personeli sahada görev yapıyor.

Bölgede toplamda 831 artçı sarsıntı yaşandı. Bölgede 26 ağır hasarlı acil yıkılması gereken bina bulunduğunu açıkladı.

Bornova'da 4 ağır hasarlı bina, 1 orta hasarlı bina, Bayraklı'da 6 yıkık bina, 7 acil yıkılacak bina ve 9 bina ağır hasarlı 3 bina da orta hasarlı olarak tespit edilmiş durumda. Seferihisar'da herhangi bir yıkık ağır hasarlı binamız yoktur.

3 bin 880 çadır kurulacak, bin 500'e yakını kuruldu. Tüm kurum ve kuruluşlarımız vatandaşlarımızın yanında.

Depremle uğraşırken virüs tedbirleri ihmal edilmemeli.

Bir kez daha gördük ki öldüren deprem değil, binalar.



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

Can kayıpları için İzmir'imize başsağlığı diliyorum. 170 ambulans, 2 ambulans helikopteri ve 835 personel iş başında.

3'ü ağır 8 kişi yoğun bakımda 682 kişi taburcu edildi.

İnci'yi hepimiz tanıyoruz. İnci'nin genel durumu iyi bizzat ziyaret ettim. Doku zedelenmesi nedeniyle yakından takip ediyoruz.

Buse Hasyılmaz'ı da ziyaret ettim yakında taburcu edilecek. Seher Perinçek ve ikiz çocuklarının durumları iyi.