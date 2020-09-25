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    • 25.09.2020 14:38
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    İstanbul'da çetelere u! 29 kadın kurtarıldı, 7 şüpheli tutuklandı

    Son dakika haberi... İstanbul'da ve Türk kadınlara yaptıran kişilere yönelik 10 farklı adrese yapıldı. Operasyon kapsamında 10 kişi gözaltına alındı. Ahlak Kumar Büro Amirliği ekiplerince yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklandı. 3 şüpheli ise serbest bırakıldı.

    Yunus Emre Kavak
    Sabah

    İstanbul'da ve Türk kadınlara yaptıran kişilere yönelik 10 farklı adrese yapıldı. Operasyon kapsamında 10 kişi gözaltına alındı. Ahlak Kumar Büro Amirliği ekiplerince yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklandı.

    Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından açılan soruşturmada ekipler, 16 - 22 Eylül tarihleri arasında teknik ve fiziki takip başlattı. Ahlak Kumar Büro Amirliğine bağlı ekipler, tespit ettiği 10 adrese eş zamanlı baskın yaptı. Yapılan baskınlarda fuhuşa aracılık eden ve yer temin eden 10 şüpheli yakalandı. Baskınlarda 21'i Türk 8'i yabancı kadın kurtarıldı. Yabancı uyruklu kadınların deport edildiği öğrenildi. Şubede işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 7'si tutuklanarak cezaevine gönderilirken 3 şüpheli ise serbest bırakıldı.

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