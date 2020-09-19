Fuhuş için buluştuğu kişi travesti çıkınca önce bıçakladı, sonra sinir krizi geçirdi

Bursa'da fuhuş için buluştuğu kişi travesti çıkınca onu bıçaklayan genç adam daha sonra sinir krizleri geçirdi. Olay merkez Osmangazi ilçesi Maksem Caddesi üzerindeki bir apartmanın 4. katında meydana geldi. 32 yaşındaki M.S., telefondan tanıştığı 25 yaşındaki B.Ş. ile fuhuş yapmak için anlaştı. B.Ş.'ye ait eve giden M.S. burada B.Ş.'nin travesti olduğunu fark etti. İkili arasında başlayan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. M.S. tartışma sırasında B.Ş.'yi boğazından ve bacağından hafif şekilde bıçakladı.