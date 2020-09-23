Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 23.09.2020 17:23
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 23.09.2020 17:23
    ABONE OL

    Son dakika: operasyonunda 22 kişiye 53 bin 550 lira ceza

    'ta, polis tarafından 9 ayrı aparta yapılan operasyonunda 22 kişi yakalandı. Şüphelilere 53 bin 550 lira para cezası yazılırken, 5 kişi hakkında 'fuhşa teşvik ve yer temin etmek' suçundan başlatıldı.

    DHA
    Fuhuş operasyonu! 22 kişi gözaltına alındı

    Asayiş Ahlak Büro Amirliği, la mücadele kapsamında apartların yoğun olduğu bölgelerde sivil ekipler görevlendirdi. Ekipler apartları takibe alırken, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ise sosyal medyadan yaptığı takiple fuhşa aracılık edenleri tespit etti.

    53 BİN LİRA PARA CEZASI KESİLDİ

    Yapılan çalışmaların sonunda İsmetpaşa, Egemenlik, Bahçelievler, Yenişehir ve mahallelerinde bulunan 9 ayrı aparta operasyon düzenlendi. Operasyonda 22 kişi yakalandı. Şüphelilere 53 bin 550 lirada idari para cezası kesilirken, 5'i hakkında da 'fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etmekten' başlatıldı.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Yaşam Son dakika: Fuhuş operasyonunda 22 kişiye 53 bin 550 lira ceza
    Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
    Tüm Yaşam Haberleri