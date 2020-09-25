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    • 25.09.2020 14:48
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    Son dakika: 'nde dehşet! Maske uyarısına sinirlenip sağlık çalışanını dövdü!

    Dünyayı kasıp kavuran yeni tip koronavirüs 'de de yeniden artışa geçti. İçişleri Bakanlığı koronavirüsle mücadele kapsamında maske takmayan şahıslara işlem yapılacağını duyurmuştu. Fatih'te bulunan Hastanesi'nde bir kişi, maskesini doğru şekilde takması gerektiğini söyleyen sağlık çalışanını darp etti. Gözünden yaralanan sağlık çalışanının ameliyata alındığı öğrenildi.

    DHA
    Çapa Tıp Fakültesi'nde dehşet! Ameliyata alındı

    Olay sabah saatlerinde Hastanesi'nde meydana geldi. Sağlık çalışanı, maskesini doğru şekilde takmayan bir kişiye uyarıda bulundu.

    İddiaya göre, uyarıya sinirlenen kişi ile sağlık görevlisi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine maske uyarısında bulunulan kişi, hasta bakıcı olduğu öğrenilen sağlık çalışanını darp etti.

    İhbar üzerine olay yerine polis sevk edildi. Şüpheli Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından polis merkezine götürüldü.

    Gözünden yaralanan sağlık çalışanının ameliyata alındığı öğrenildi.

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