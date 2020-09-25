Bir annenin feryadı: “İki kızım öldü, Yıldız yaşasın”

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde nefrotik sendrom nedeniyle yoğun bakımda bir süre tedavi gören 5 yaşındaki Yıldız Lale, evde diyaliz makinesine bağlı yaşamını sürdürüyor.

Kasım ve Hacer Lale çifti, daha önce 2 çocuğunu nefrotik sendrom (böbrek kaynaklı protein kaçağı) nedeniyle kaybetti.

Küçük kızları Yıldız'a da doğuştan aynı teşhis konulunca yaklaşık bir yıl hastanede gördüğü tedavisi pandemi nedeniyle evde devam ediliyor. Hastane tarafından verilen diyaliz makinesine bağlı olarak sabaha kadar tedavi gören Minik Yıldız, duyarlı vatandaşlardan yardım bekliyor.

Daha önce iki çocuğunu bu hastalıktan kaybeden baba Kasım Lale, bir an önce kızına böbrek naklinin yapılmasını istiyor. Kendisi ve eşinin dokusunun uymaması nedeniyle elinden bir şey gelmediğini belirten baba Kasım Lale, "Uzun süren tedaviler nedeniyle kalıcı çalışma düzenim yok. Ailemi geçindirmekte zorlanıyorum. Akşam başlayan tedavi sabah bitiyor. Yaklaşık 12 saat sürekli kontrol etmek zorundayız. Bir süre hastanede tedavisine devam ettik. Pandemi nedeniyle artık hastane tarafından bize verilen diyaliz makinesine bağlı olarak evde tedavisini yürütüyoruz" dedi.

"YILDIZ'IN YAŞAMASINI İSTİYORUM"

Yaklaşık 5 yıldır hastalıklarla mücadele ettiğini belirten anne Hacer Lale, "Nefrotik sendrom nedeniyle 2 kız çocuğumu kaybettim. Yıldız kızımda doğuştan nefrotik sendrom hastalığıyla mücadele ediyor. Sürekli İstanbul ve Ankara'da tedaviye götürmek zorunda kalıyoruz. Son bir yıldır Şanlıurfa'da tedavisi sürüyordu. Pandemi sürecinde eve getirmek zorunda kaldık. 12 saat boyunca diyalize bağlı olarak yaşamını sürdürüyor. Hastalığın vermiş oldu zorluklardan dolayı kızımın bu güne kadar yürüdüğünü bile görmedim şuan bile yürüyemiyor, bir yere gidemiyor. Bu hastalığın tek tedavisi uygun bir böbreğin bulunup nakil yapılmasıdır. Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere eşi Emine hanım, Sağlık Bakanımızdan yardım istiyorum. İnanın artık geceleri uyuyamıyoruz. Sabaha kadar tedavi devam ediyor. Bende anneyim kızımın gözümün önünde bu şekilde ölmesini istemiyorum, yaşamasını istiyorum" ifadelerini kullandı.