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    • 23.09.2020 18:52
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    Lüks aracı ’den çalan genç , Salihli’de yakayı ele verdi

    ’in ilçesinden çaldığı lüks araç ile ’nın Salihli ilçesinde ekipleri tarafından kıskıvrak yakalanan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Lüks araç sahibine teslim edilirken, şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    İHA
    İzmir’den çaldığı lüks araçla bakın nerede yakalandı

    06 GD 3433 plakalı araç, İzmir'in Çeşme ilçesinden çalındı. Aracın Salihli istikametine geldiği bildirilmesi üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, İzmir-Ankara E96 karayolu üzerinde çalışma başlattı. Ekipler, Salihli'ye giriş yapan aracı gece saatlerinde kontrollü bir şekilde kapama yaparak durdurdu. Araç sürücüsü Fuat Tugay G. (23) gözaltına alınırken, şüpheli yakalandığı araç ile birlikte İzmir Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

    Öte yandan Çeşme'den çaldığı araç ile birlikte Salihli'de yakalanan şüphelinin çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.
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