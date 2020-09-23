Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 23.09.2020 19:02
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 23.09.2020 19:30
    ABONE OL

    'de virajı alamayınca sağlık ocağına daldı

    'de arkadaşıyla birlikte araba sürmeyi öğrenen bir sürücü, virajı dönemeyince sağlık ocağına daldı. Hafif yaralanan sürücü ile arkadaşı tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı.

    İHA
    Virajı alamayınca sağlık ocağına daldı

    Mersin'de arkadaşıyla birlikte araba sürmeyi öğrenen bir sürücü, virajı dönemeyince sağlık ocağına daldı.

    Edinilen bilgiye göre olay, merkez Toroslar ilçesine bağlı Hüseyin Okan Merzeci Mahallesinde meydana geldi. Zeynep Ç. yönetimindeki 01 BGC 02 plakalı araç, Hüseyin Okan Merzeci Mahallesi Aile Sağlığı Merkezi'nin zemin katına girdi. Olayın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

    CAN KAYBI YOK
    Şans eseri kaza sırasında sağlık ocağının aile planlama ve emzirme odasında kimsenin olmamasından dolayı sağlık çalışanlarına bir şey olmazken, sürücü ile yanındaki arkadaşı hafif şekilde yaralandı. Korku dolu anların yaşandığı olayın ardından araç sağlık ocağının içinden çekici yardımıyla çıkarıldı.

    SÜRÜCÜN EHLİYETİ OLMADIĞI ÖĞRENİLDİ
    Olayda, kadın sürücünün ehliyetinin olmadığı, arkadaşının araba sürmeyi öğrettiği öğrenildi.

    Öte yandan aynı sağlık ocağına daha öncede birkaç kez araba girdiği ve bundan dolayı camlı bölgeye demir korkuluk yaptırıldığı da öğrenildi.



    "KIL PAYI ÖLÜMDEN KURTULDUK"
    Sağlık çalışanları şans eseri olayda kendilerine bir şey olmadığını belirterek, "Kıl payı kurtulduk ölümden" dediler.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Yaşam Mersin'de acemi sürücü virajı alamayınca sağlık ocağına daldı
    Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
    Tüm Yaşam Haberleri