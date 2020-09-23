Öte yandan aynı sağlık ocağına daha öncede birkaç kez araba girdiği ve bundan dolayı camlı bölgeye demir korkuluk yaptırıldığı da öğrenildi.





"KIL PAYI ÖLÜMDEN KURTULDUK"

Sağlık çalışanları şans eseri olayda kendilerine bir şey olmadığını belirterek, "Kıl payı kurtulduk ölümden" dediler.