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    • 23.09.2020 06:35
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    • 23.09.2020 06:35
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    Son dakika: 'a köpek seslerine uyanan vatandaşlar hırsız yakaladı

    Son dakika haberine göre, ’da bir kişi oto elektrik dükkanına girmeye çalıştığı sırada köpek havlama seslerine uyanan vatandaşlar tarafından kovalanıp yakalandı. Yakalanan hırsız polise teslim edildi.

    İHA
    Köpek sesine uyanıp kıskıvrak yakaladılar!
    Olay, Yüreğir ilçene bağlı Yavuzlar Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, M.D. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi oto elektrik dükkanına hırsızlık amaçlı girmek istediler.




    Ancak sokakta bulunan köpeklerin havlaması üzerine çevredeki vatandaşlar şüphelenip dışarı baktı. Vatandaşlar işyerine girmeye çalışan 2 kişiyi gördü. Vatandaşlar ile hırsızlar arasında yaşanan kovalamacada M.D yakalanırken bir kişi ara sokaklarda izini kaybettirdi.




    Vatandaşlar daha sonra olayı polise bildirdi. Bu sırada bir kişi polis gelene kadar M.D.'ye öğüt verdi. Gözaltına alınan M.D. Akıncalar Polis Merkezine götürüldü.
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