Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 23.09.2020 18:37
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 23.09.2020 18:37
    ABONE OL

    Koronavirüs tedbirleri kapsamında 'da bir belde karantinaya alındı

    merkeze bağlı Gebeceler beldesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

    Afyonkarahisar'da bir belde karantinaya alındı

    Ankara Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Valisi Gökmen Çiçek başkanlığında toplanan İl Hıfzısıhha Meclisi kararınca, beldede Kovid-19 testlerinde pozitif vakaların artması, bulaş riskinin yüksek olması, hastalığın yayılmasını önlemek ve tedbir amacıyla ikinci bir değerlendirmeye kadar beldenin karantinaya alındığı belirtildi.

    HER AİLEDEN BİR KİŞİ DIŞARI ÇIKABİLECEK
    Açıklamada, beldede yaşayan vatandaşların zorunlu olmadıkça evlerden çıkmaması gerektiği, temel İhtiyaçların giderilmesi için her aileden sadece bir kişinin dışarıya çıkabileceği belirtilerek, alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi gereğince idari para cezası ile Türk Ceza Kanununun 195. maddesi kapsamında işlem yapılacağı ifade edildi.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Yaşam Koronavirüs tedbirleri kapsamında Afyonkarahisar'da bir belde karantinaya alındı
    Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
    Tüm Yaşam Haberleri