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    • 23.09.2020 09:28
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    Öğretmen iki öğrencisiyle birlikte planladı! sayıldı

    'de husumetli olduğu Esra Ş. adlı (28) öğretmene, iki öğrencisi ile birlikte içinde "" olan kutuyu kargolayan öğretmen Tuğba Ç. (31) hakkında "' suçundan iddianame düzenlendi.

    Sabah
    Dilek Yaman
    Kaşar ve salatalık cinsel taciz sayıldı!

    'de husumetli olduğu Esra Ş. adlı (28) öğretmene, iki öğrencisi ile birlikte içinde "" olan kutuyu kargolayan öğretmen Tuğba Ç. (31) hakkında "' suçundan iddianame düzenlendi.

    Tuğba Ç.'nin, kendisine kötü davranılması nedeniyle bir süredir travma yaşadığı iddia edilirken, eylemi de genç meslektaşından intikam almak için öğrencilerini de kullanarak hazırladığı iddia edildi. 7 Mayıs'ta gelen kargo ile şaşkına dönen Esra Ş. ise soluğu adliyede aldı. Savcılık, genç öğretmen Esra Ş.'yi taciz eden meslektaşı ve öğrencileri hakkında 'cinsel taciz' suçu kapsamında 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı. Dava ilerleyen günlerde 'nde görülecek.

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