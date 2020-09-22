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    • 22.09.2020 12:02
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    • 22.09.2020 12:08
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    Son dakika: 'de 9 köy ile 4 mezra karantinaya alındı! Düğünde çekenlere 44 bin 100 lira idari para

    Son dakika haberine göre 'nin Mazgirt ve Ovacık ilçelerine bağlı 9 köy ile 4 mezra, virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı. Yapılan açıklamada ayrıca kent merkezindeki bir düğünde çeken kişilerle düğün sahipleri ve işletmecilerin de aralarında bulunduğu 14 kişiye  tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle kişi başı 3 bin 150'şer lira olmak üzere 44 bin 100 lira idari para sı kesildiği belirtildi.

    Halay çekenlere 44 bin lira ceza

    Mazgirt ilçesinde 7 köy ile 3 mezra, Ovacık ilçesinde ise 2 köy bir mezra İlçe Hıfzıssıhha Kurullarının kararıyla virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı. Valiliği'nden yapılan açıklamada, ""İlçe Hıfzıssıhha Kurullarının kararları doğrultusunda, Mazgirt ilçesine bağlı Temurtaht, Kuşhane, Kızılcık, Dazkaya, Anıtçınar, Ağaçardı, Aslanyurdu köyü, Civan, Dalömer, Sürü mezraları ve Ovacık ilçesine bağlı Şahverdi, Mollaliler köyü ile Sürü mezrası karantinaya alındı" denildi.

    HALAY ÇEKEN 14 KİŞİYE 44 BİN 100 LİRA CEZA
    Yapılan açıklamada ayrıca kent merkezindeki bir düğünde çeken kişilerle düğün sahipleri ve işletmecilerin de aralarında bulunduğu 14 kişiye tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle kişi başı 3 bin 150'şer lira olmak üzere 44 bin 100 lira idari para sı kesildiği belirtildi.

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