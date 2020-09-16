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    • 16.09.2020 11:01
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    • 16.09.2020 11:01
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    'de virüs leri hiçe sayıldı! Sokakta eğlencesi...

    Son dakika haberi... İstanbul 'de, virüs lerini hiçe sayarak sokakta eğlencesi düzenlediler. Ne maske ne de nin gözetildiği eğlence cep telefonunu kamerasına yansıdı.

    İstanbul'da şoke eden görüntü!

    Koronavirüs salgınında yeni vakalarda yükseliş sürerken düğün, nişan gibi etkinliklere kısıtlama getirildi. İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ile gönderilen genelgede, ülke genelinde maskesiz dolaşmak yasaklandı.



    Tüm alınan koronavirüs tedbirlerine rağmen bazı vatandaşlar kuralları hiçe sayarak Büyükçekmece'de bir ara sokakta nişan eğlencesi düzenledi.



    Tedbirlerin hiçe sayıldığı eğlencede insanlar dans ederken, sosyal mesafe kuralı hiçe sayıldı.

    Bazı vatandaşların da maskesiz olduğu görüldü. Kuralların hiçe sayıldığı eğlence bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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