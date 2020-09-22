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    • Yaşam
    • 22.09.2020 12:53
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    • 22.09.2020 12:57
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    'da ekmek almak için yı ihlal eden vatandaşa 3 ay hapis cezası

    Son dakika haberi... 'da, da olmasına rağmen filyasyon ekibinin evde bulamadığı virüs hastası B. (27) hakkında soruşturma başlatıldı. Yargılanmasına başlanan ve mahkemede ekmek almak için evden çıktığını öne süren Soner B.’ye 3 ay 10 gün hapis cezası verildi. Soner B.'nin cezasının ertelendiği öğrenildi.

    Ekmek almaya gitti 3 ay hapis yedi

    İnegöl ilçesinde yaşayan B., Covid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle evinde ya alındı. Kontrol amaçlı eve giden filyasyon ekibi, Soner B.'nin içeride olmadığını fark etti. Soner B.'nin karantina kurallarını ihlal ettiği tespit edildi. İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Soner B. hakkında 'bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma' suçundan soruşturma başlatıldı.



    İnegöl 6'ncı 'nde yapılan yargılama sonucu Soner B.'ye 3 ay 10 gün hapis cezası verildi. Soner B., mahkemede yaptığı savunmada ise ekmek almak için evden dışarı çıktığını öne sürdü. Soner B.'nin cezasının ertelendiği öğrenildi.

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