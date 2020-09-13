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    • 14.09.2020 04:54
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    • 14.09.2020 04:54
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    'da düğünde çekilen halay pahalıya patladı

    'nın Yeşilyurt ilçesi'nde bir düğünde 6 kişiye sosyal mesafe kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle para cezası uygulandı. Yapılan düğünde sosyal mesafe kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle halay çeken damat ve beraberindeki 6 kişiye jandarma ekipleri tarafından 3 bin 180 TL idari para cezası uygulanırken, düğüne ise son verildi.

    İHA
    Düğünde çekilen halay pahalıya patladı

    'nın Yeşilyurt ilçesi'nde bir düğünde 6 kişiye sosyal mesafe kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle para cezası uygulandı.

    Edinilen bilgiye göre, Yeşilyurt ilçesi Özal Mahallesi'nde yasak olmasına rağmen sokak düğünü yapıldı. Yapılan düğünde sosyal mesafe kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle halay çeken damat ve beraberindeki 6 kişiye jandarma ekipleri tarafından 3 bin 180 TL idari para cezası uygulanırken, düğüne ise son verildi.

    Öte yandan son dönemde Covid-19 vakalarının arttığı Malatya'da jandarma ekipleri halkı hem bilinçlendirme hem de kurallara uyması noktasında yoğun mesai harcıyor.

    Jandarma sorumluluk sahasında yer alan düğünler başta olmak üzere mesire alanları ile umuma açık yerlerde gerçekleştirilen denetimlerde vatandaşlara covid -19 tedbirleri hatırlatılıyor. Maske ve sosyal mesafe kurallarına kurallarına uyulup uyulmadığını da denetleyen ekipler, maske de dağıtıyor.

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