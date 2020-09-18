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    • 18.09.2020 10:33
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    • 18.09.2020 10:35
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    'nın Gemlik ilçesinde kaçak kına gecesine zabıta baskını

    haberi... 'nın Gemlik ilçesinde, corona virüs tedbirleri kapsamında yasaklanmasına rağmen düzenlenen kına gecesine zabıta ekipleri baskın yaptı. Bir düğün salonundaki kına gecesine katılan 12 kişiye toplam 42 bin lira ceza yazıldı. Kına gecesinde çekilen görüntülerde, davetlilerin sosyal mesafeye uymadıkları ve maske takmadıkları görüldü.

    Kaçak kına gecesine zabıta baskını

    'da Gemlik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Dr. Ziya Kaya Mahallesi'ndeki bir düğün salonunda yasak olmasına rağmen kaçak kına gecesi düzenlendiği yönünde ihbar aldı.

    TOPLAM 42 BİN 700 LİRA CEZA
    Hemen harekete geçen zabıta ekipleri, düğün salonuna baskın yaptı. Ekipler, kınaya katılan 12 kişiye 3 bin 500'er liradan toplam 42 bin lira ceza kesti.

    Ayrıca düğün salonu sahibi ile kına gecesini düzenleyen aileye 350'şer liradan toplam 700 lira ceza uygulandı.

    Kına gecesinde çekilen görüntülerde, davetlilerin sosyal mesafeye uymadıkları ve maske takmadıkları görüldü.

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