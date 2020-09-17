Yetkililer salgına karşı uyardı! Sakın bunu yapmayın





İl Sağlık Müdürü Dr. Muhammet Ali Oruç, pozitif veya temaslı olan kişilere yönelik yapılan denetimlerle ilgili açıklamalarda bulundu. Çok etkin bir biçimde pandemi ile mücadeleyi sürdürdüklerini söyleyen Oruç, "Ekiplerimiz sabah 09.00 ve 23.00 saatleri arasında pozitif olan ya da teması olan vatandaşlarımıza ziyaretler gerçekleştiriyoruz. Burada ekipler pandeminin önünü alabilmek için gerekli uyarılar ve izolasyon çalışmalarını yapmaktalar. Bu etkin çalışmalarımızda bazen alanda ciddi sıkıntılarımız olabiliyor. Toplu halde misafirliklere giden, sosyal hareketliliği devam ettirebilen hatta hastaneden çıkmış kişileri ziyarete giden vatandaşlarımızı görmekteyiz. Covid-19 dolayısıyla yattığı hastaneden çıkmış vatandaşlarımızı ziyarete gidenler oluyor. Bu hastalık ve pandemi gündeminde hastaneden çıkmış insanları ziyaret etmeyin. Sosyal hareketlilik oluşturmayın. Korona pozitif veya teması olan kişilerle irtibatımızı keselim. Bu süreçte bunlara dikkat edersek pandemiyle mücadelede başarılı olacağız" dedi.



VATANDAŞLAR TEDİRGİN

Covid-19 vakalarının artmasında vatandaşların dikkatsiz olmasının etkili olduğunu söyleyen Recep Ediz "Çok dikkatsizlik var. Sosyal mesafeyi korumuyoruz. Ben korursam öbür arkadaş korumuyor. Karantina diyorlar. Karantinaya uymuyoruz toplu yerlere giriyoruz. Devlet büyüklerimiz bizim için çırpınıyor ancak maalesef biz dikkate almıyoruz. Nişan, düğün merasimlerinde cenaze merasimlerinde sosyal mesafeyi korumadığımızdan oluyor. Maske konusunda genellikle gençlerimiz kollarına takıyor. Bu maske kollara takılmak için yapılmamış. Bizim hayatımız için yapılmış. Tedbir bizden takdir Allah'tan" dedi.