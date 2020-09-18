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    • 18.09.2020 08:41
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    • 18.09.2020 08:41
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    Son dakika: 'da bir köy ya alındı

    'un Karamanlı ilçesine bağlı bir köyde, yeni tip (Kovid-19) vakaları görülmesi üzerine uygulamasına geçildi.

    AA
    O ilimizde bir köy karantinaya alındı!

    Karamanlı Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ilçeye bağlı Kılavuzlar köyünde 9 pozitif vaka, 36 temaslı tespit edilmesi üzerine, İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca, hastalığın yayılmaması için ikinci bir karar alınıncaya kadar köyde uygulanmasına karar verildi.

    Köyün giriş ve çıkışlarına güvenlik şeridi çekildi ve yollara kum dökülerek araç ve yayalara kapatıldı. Jandarma ve sağlık ekipleri de önlem aldı. Köydeki vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için Karamanlı Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Gruplarının görev bnda olduğu, vatandaşların Alo 199 ve 112 numaralı hatlardan ihtiyaçları için talepte bulunabilecekleri bildirildi.

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