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    • 16.09.2020 11:44
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    • 16.09.2020 11:44
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    tacirlerine şafak vakti operasyon! 13 kişi yakalandı

    'da narkotik polisi tarafından düzenlenen ve özel harekat polislerinin de destek verdiği 45 ekip ve 203 polisin katıldığı şafak vaktindeki operasyonunda 13 gözaltına alındı.

    İHA
    Zehir tacirlerine şafak vakti operasyon!

    Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, sokak satıcılarına yönelik yaptıkları çalışmalarda tespit edilen şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik bu sabah il merkezinde ve Terme ilçesinde 45 ekip ve 203 polisin katılımı ile çok sayıda adreste Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği eş zamanlı operasyon düzenledi.

    Şafak vakti düzenlenen operasyonda şüpheli şahıslarla bağlantılı olarak ve operasyon esnasında yapılan aramalarda, 2 kilo 9 gram bonzai, 63.65 gram esrar maddesi, 0.52 gram skunk maddesi, 7 adet sentetik ecza hap, 43.65 gram metamfetamin maddesi, madde kullanmaya yarar 3 adet bong aparat, 2 adet tüfek, 1 adet hassas terazi ve satışından elde edildiği değerlendirilen 990 TL para ele geçirildi.

    Olayla ilgili toplam 13 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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