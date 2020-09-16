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    • 16.09.2020 11:04
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    Turist çift hayatının şokunu yaşadı! Kaşla göz arasında çaldı

    Beyoğlu'nda bulunan bir dövizcide parasını bozdurmaya gelen turist çift hayatının şokunu yaşadı. Sessizce yaklaşan hırsız, bebek arabasında bulunan telefonu kaşla göz arasında çaldı.

    İHA

    Taksim'de döviz bürosuna gelen turist çiftin bebek arabasındaki telefonunu kaşla göz arasında çalan hırsız bu kadarına da pes dedirtti. Şaşkına çeviren hırsızlık kameralara yansıdı.

    Olay, Beyoğlu Taksim Meydanı'nda bir döviz bürosu önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, turist çift, paralarını TL'ye çevirmek için döviz bürosuna geldi. Adam büroda işlemleri hallettiği sırada kadın da bebek arabasında uyuyan bebeğiyle birlikte beklemeye başladı. Bu sırada kadının arkasından yaklaşan hırsız uygun bir anı beklemeye koyuldu. Kadının bir anlığına kafasını eşine çevirmesini fırsat bilen hırsız bebek arabasındaki telefonu çaldı. Hırsızın, kaşla göz arasında telefon çaldığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

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