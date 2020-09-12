Karayazı ilçesinde, Feride-Celal çiftinin 4'ü kız, 4'ü erkek olmak üzere 8 çocuğundan 7'ncisi olan Tubay Erdal sporla 14 yaşında tanıştı. İlçede düzenlenen bir sosyal proje kapsamında yaptığı koşu ile öğretmenleri tarafından keşfedildi.

Erzurum'da Spor Lisesi'nde yatılı okuyan Erdal, daha sonra Erzurum Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Lisesi'ni tamamladı. Öğretmenlik ataması bekleyen Tubay Erdal, bu arada antrenörlük bölümüne başvurdu. Hem okuyup hem de atletizmde büyük başarılara imza atan Tubay Erdal, 2013 dünya gençler şampiyonasında üçüncülük, Polonya 2016 Amsterdam'da takım halinde Avrupa üçüncülüğü, Balkan şampiyonasında ikincilik ve üçüncülük ile birçok kez Türkiye şampiyonluğu elde etti.