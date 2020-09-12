22 kişiye takipsizlik

Milliyet'in haberine göre; İstanbul Şişli'de 9 Aralık 2008 tarihinde Love Bar'ın 24 yaşındaki işletmecisi Engin Temel meçhul kişi ya da kişilerce öldürüldü. Çok konuşulan sır cinayet dosyası 12 yıldır birçok savcı değiştirirken soruşturma kapsamında 498 kişinin ifadesi alındı, tanıklar dinlendi ve onlarca ihbar değerlendirildi. Ancak cinayetin faillerine ilişkin hiç bir ipucu bulunamadı.

Savcılık geçtiğimiz yıl "kasten öldürme" suçundan haklarında soruşturma yürütülen 22 şüpheli için takipsizlik kararı verdi. Kararda, olayın faili veya faillerinin tespitinin ve yakalanmasının mümkün olmadığı, soruşturmaya dahil edilen 22 şüpheli hakkında tüm araştırmalara rağmen Engin Temel'i öldürdükleri veya öldürülmesine azmettirdiklerine dair dava açmaya yeterli delil ve şüphe elde edilemediği belirtildi. Bu şekilde şüphelileri tespit edilemeyen dosya, Faili Meçhul Suçlar Bürosu'na gönderildi.

Faili Meçhul Suçlar Bürosu Savcılığı sır cinayetin dosyasını raftan indirdi. Dosyayla ilgili çalışmaya başlayan savcılık, 7 kritik soru belirledi. Bu sorularla ilgili de Cinayet Büro Amirliği'ne yazı yazdı. O yazıda Engin Temel'in ölümünden sonra ortağı ile evlenen Tanya isimli kişi çelişkili ifadelerinden dolayı ve yine Temel'in yakın arkadaşlarından olay tarihinde Airport Bar işletmecisi Su Gönül'ün bilgi sahibi olarak yeniden ifadelerinin alınmasını istedi.