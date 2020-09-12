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    • 12.09.2020 17:42
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    • 12.09.2020 17:46
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    Köyde toplayan anne ve kızına

    'de, arazide toplayan anne ve kızı, yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

    AA
    Anne ve kızına yıldırım çarptı

    'da oturan 56 yaşındaki Mevlüde ve kızı (20), tatil dolayısıyla geldikleri memleketleri Torul ilçesi Günay köyünde komşularıyla toplamak için Körgöze mevkisine gitti.

    Bir süre sonra anne ve kızın kuşburnu topladığı bölgeye yıldırım düştü.

    Mevlüde ve Buse Nur Urhan'ın yere yığıldığını fark eden komşularının ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

    Olay yerinde hayatını kaybeden anne ve kızın cenazesi, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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