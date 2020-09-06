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    • Yaşam
    • 06.09.2020 Gazete
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    Müezzin, kendisini boğazından bıçaklayan karısını boğdu

    lerine bir yenisi eklendi. Olay dün İzmit'te meydana geldi. Müezzin , eşi (39) ile tartışmaya başladı. Ortalık karıştı. Kadın, eşini bıçakla boğazından yaraladı. Bunun üzerine öfkelenen Zülküf Güneş, karısını boğarak katletti.

    Can boğazda!
    Kadın lerine bir yenisi eklendi. Olay dün İzmit'te meydana geldi. Müezzin Zülküf Güneş, eşi Özlem Güneş (39) ile tartışmaya başladı. Ortalık karıştı. , eşini bıçakla boğazından yaraladı. Bunun üzerine öfkelenen Zülküf Güneş, karısını boğarak katletti. Polisi arayıp kendisini ihbar etti.



    Eşi gibi din görevlisi olarak çalışan ve 2 çocuk annesi olan 'in bir süredir eşi ile aralarında şiddetli geçimsizlik bulunduğu ve bir süre önce de karakolluk oldukları öğrenildi.


    ABBAS ÇAKAR
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