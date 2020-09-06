Müezzin, kendisini boğazından bıçaklayan karısını boğdu

Kadın cinayetlerine bir yenisi eklendi. Olay dün İzmit'te meydana geldi. Müezzin Zülküf Güneş, eşi Özlem Güneş (39) ile tartışmaya başladı. Ortalık karıştı. Kadın, eşini bıçakla boğazından yaraladı. Bunun üzerine öfkelenen Zülküf Güneş, karısını boğarak katletti. Polisi arayıp kendisini ihbar etti.
Eşi Zülküf Güneş gibi din görevlisi olarak çalışan ve 2 çocuk annesi olan Özlem Güneş'in bir süredir eşi ile aralarında şiddetli geçimsizlik bulunduğu ve bir süre önce de karakolluk oldukları öğrenildi.
ABBAS ÇAKAR
Eşi Zülküf Güneş gibi din görevlisi olarak çalışan ve 2 çocuk annesi olan Özlem Güneş'in bir süredir eşi ile aralarında şiddetli geçimsizlik bulunduğu ve bir süre önce de karakolluk oldukları öğrenildi.
ABBAS ÇAKAR