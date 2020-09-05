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Mısır Piramitleri hakkındaki ilginç gerçekler duyanları şoke etti! Dünyayı yıllarca böyle kandırmışlar...
Mısır Piramitleri hakkındaki ilginç gerçekler duyanları şoke etti! Dünyayı yıllarca böyle kandırmışlar...
Mısır Piramitleri hakkındaki ilginç gerçekler duyanları şoke etti! Yıllardır sırrı ve yapımı için birçok iddia ortaya atılan Mısır Piramitleri ile ilgili ortaya çıkan kareler görenleri şaşırtıyor. İşte Dünyanın Yedi Harikası'ndan günümüze ulaşan tek eser olarak kabul edilen Keops Piramidi'nin de aralarında bulunduğu Mısır Piramitleri hakkındaki ilginç gerçek...
05.09.2020 18:56
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Mısır Piramitleri'nin ardında yatan büyük gizem ortaya çıktı. Dünyaca ünlü Mısır Piramitleri günümüzde halen gizemini korumaktadır. İşte herkesi şaşırtacak ilginç bilgiler.
Rüzgar enerjisi ile çalışan bu aspiratörler, oluşan kokuları dışarı atmaya yarıyorlar.
Ortamda bulunan kötü havayı filtreleyerek dışarı atma prensibine dayanarak çalışır.
Eski fotoğraflarda insanların ellerini hep bir yere koyduğunu ya da bir şeyler tuttuğunu görmüşsünüzdür. Peki ama bunu neden yapıyorlar?
O dönemlerde fotoğrafçılık şimdi olandan çok daha zordu. İnsanlar kamera karşısına geçtiklerinde heyecanlanıyor ve ellerini nereye koyacaklarını bilemiyorlardı.