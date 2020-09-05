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    • 06.09.2020 06:03
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    'da feci kaza! Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

    'da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği bir motosiklet, Görükle Mahallesi kavşağı yakınlarında devrildi. Kaza sonucu savrulan sürücü yol kenarındaki bir ağaca çarptı. Hastaneye kaldırılan sürücü tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    Feci kaza! Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

    'da, bir motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen nda 1 kişi yaşamını yitirdi.

    Alınan bilgiye göre, İzmir yolundan kent merkezi istikametine seyreden Barış Bulut (29) idaresindeki 16 DL 963 plakalı motosiklet, Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi kavşağı yakınlarında bilinmeyen bir nedenle devrildi.

    Motosikletin üzerinden savrulan Bulut yol kenarındaki bir ağaca çarptı, motosiklet ise yaklaşık 100 metre sürüklendi.

    Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, ağır yaralanan Bulut'u Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürdü.

    Bulut, buradaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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