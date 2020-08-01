Eminönü'nde korkutan manzara! Tedbirler hiçe sayıldı

"ÇOK KALABALIK AMA EVDE BUNALDIK"

Bayramın ikinci gününde Adalar'a gitmek için ailesiyle birlikte Eminönü'ne gelen Abbas Şener, kalabalıktan korkmasına rağmen evde bunaldıklarını söyledi. Şener, "Hava güzel. Gezmeyi seviyoruz. Geçen sefer yine gitmiştik şimdi tekrar gidelim dedik. Eşim ve ailemle birlikte gezmek amaçlı gidiyoruz. Kalabalık ve sıcak hava korkutuyor ama ne yapalım gezeceğiz yeğenim de var evde bunalmış gidelim dedik" ifadelerini kullandı.