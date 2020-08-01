Eminönü'nde korkutan manzara! Tedbirler hiçe sayıldı
Kurban Bayramı'nı İstanbul'da geçiren vatandaşlar Eminönü'ne akın etti. Eminönü meydanı ve vapur iskelesindeki kalabalık, yapılan tüm anonslara rağmen tedbirlerini umursamadı.
01.08.2020 16:57
- Son Güncelleme: 01.08.2020 16:57
"ÇOK KALABALIK AMA EVDE BUNALDIK"
Bayramın ikinci gününde Adalar'a gitmek için ailesiyle birlikte Eminönü'ne gelen Abbas Şener, kalabalıktan korkmasına rağmen evde bunaldıklarını söyledi. Şener, "Hava güzel. Gezmeyi seviyoruz. Geçen sefer yine gitmiştik şimdi tekrar gidelim dedik. Eşim ve ailemle birlikte gezmek amaçlı gidiyoruz. Kalabalık ve sıcak hava korkutuyor ama ne yapalım gezeceğiz yeğenim de var evde bunalmış gidelim dedik" ifadelerini kullandı.
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