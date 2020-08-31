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    • 31.08.2020 11:01
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    • 31.08.2020 11:01
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    Son dakika: 'de leri taşıyan otobüs yaptı!

    Son dakika haberine göre; 'de leri taşıyan otobüsün kontrolden çıkarak trafik levhasına çarpması sonucu maddi hasar meydana geldi. yla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Askerleri taşıyan otobüs kaza yaptı!

    , saat 06.30 sıralarında Yozgat- karayolu üzerindeki Delice ilçesinin yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanlığından Edirne'nin İpsala ilçesine acemi er taşıyan Yunis U. 58 ABG 065 plakalı otobüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki trafik levhası direğine çarptı. Maddi hasarlı trafik kazasında yaralanan in olmadığı öğrenildi. Askerler başka bir otobüs ile yoluna devam etti.

    Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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