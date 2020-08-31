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    • 31.08.2020 10:38
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    • 31.08.2020 10:38
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    Son dakika: 'da kaybolan 2,5 yaşındaki kız çocuğu arazide ölü bulundu

    Son dakika haberine göre, 'un Horasan ilçesinde dün ailesiyle düğün için gittiği mahallede kaybolan 2,5 yaşındaki kız çocuğu, çoban tarafından ölü bulundu.

    Erzurum'da kaybolan minik Merve'den acı haber
    Dün öğlen saatlerinde 'un Horasan ilçesinde kaybolan 2,5 yaşındaki Merve Bayrak'ın cansız bedenine ulaşıldı. Küçük kızın cansız bedeni bir dere kenarında çoban tarafından bulundu.

    Kentteki bir okulda müdür yardımcısı olarak görev yapan Ebrar Bayrak, 2,5 yaşındaki kızı Merve Bayrak'ı alarak düğün törenine katılmak üzere 15 kilometre uzaklıktaki Azap Mahallesi'ne gitti.





    KÖYE 8 KİLOMETRE UZAKLIKTA BULUNDU
    Öğle saatlerinde akrabalarının evinin önünde oyun oynarken küçük kız çocuğunun evin çevresinde olmadığını gören anne Bayrak, komşularının desteğiyle kızını aramaya başladı. Daha sonra Ebrar Bayrak, aramalardan sonuç alınamaması üzerine durumu jandarma ve ekiplerine bildirdi. Mahalledeki tüm arama çalışmalarına rağmen sonuç alamayan ekiplerin çalışmaları, havanın kararması nedeniyle diğer güne ertelendi. Kaybolan küçük kızın cansız bedenine ise köye 8 kilometre uzaklıkta bulunan dere kenarında bir çoban tarafından bulundu. Küçük çocuğun cansız bedeni Horasan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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