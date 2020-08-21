boyunca defalarca sınandık, tehdit edildik, ihanete uğradık, içerden ve dışardan sayısız saldırıya maruz kaldık ancak milletin emanetini sırtlanlara yedirmedik.yönetimler reformunu önümüzdeki yasama yılında gündeme getirmeyi planlıyoruz. Gençlerimize daima öncelik verdik. Şu anda bizim 1 milyona yakın gencimiz üyemizdir.

bir hedefimiz var. Seçim e kadar yılda 1 milyon olmak üzere 4 milyon üye kaydını gerçekleştirmek. Ve seçimlere çok daha güçlü, çok daha farklı bir şekilde gireceğiz.