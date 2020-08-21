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    • Yaşam
    • 21.08.2020 Gazete
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    Başkan Erdoğan'dan 'li belediyelere 3 Ç'li sert eleştiri

    Başkan , Belediye Başkanları İstişare ve 'nda konuştu. Erdoğan, ’li belediyelere “Çöp, çukur, çamur” üzerinden sert eleştirilerde bulundu: çöp dağlarıyla rezillik...

    Başkan , ATO Congresium'da Belediye Başkanları İstişare ve 'nda konuştu:

    Seçim dönemlerinde atan tutanların bugün Haliç'i ne hale getirdiğini biliyorsunuz değil mi? Ülkemizin pek çok yerinde benzer tablolara şahitlik ediyoruz. Çöp dağlarıyla 'u teslim aldık, şimdi yine rezillik.

    Sunulan hizmetlerin kalitesinde ciddi düşüşler var. Çöp, çukur, çamur yeniden insanımızın kabusu oldu.

    19 yıl boyunca defalarca sınandık, tehdit edildik, ihanete uğradık, içerden ve dışardan sayısız saldırıya maruz kaldık ancak milletin emanetini sırtlanlara yedirmedik.

    Yerel yönetimler reformunu önümüzdeki yasama yılında gündeme getirmeyi planlıyoruz. Gençlerimize daima öncelik verdik. Şu anda bizim 1 milyona yakın gencimiz üyemizdir.



    Şimdi bir hedefimiz var. e kadar yılda 1 milyon olmak üzere 4 milyon üye kaydını gerçekleştirmek. Ve seçimlere çok daha güçlü, çok daha farklı bir şekilde gireceğiz.

    TRUMP: ERDOĞAN İLE İLİŞKİLERİMİZ ÇOK İYİ
    ABD Başkanı Trump, Başbakanı El-Kazımi ile görüştü. "Askerlerimizi Irak'tan çıkarıyoruz ve 'nin orada kalmak zorunda olmadığı günü sabırsızlıkla bekliyorum" diyen Trump, - ABD ilişkileri hakkında da konuştu: ABD'nin, özellikle de benim Türkiye ve Erdoğan ile çok iyi ilişkilerimiz var.

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