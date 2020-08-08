İzmir Çeşme'deki Momo Beach Clup, dayak iddiasıyla gündeme geldi. Ukraynalı top model Daria Kyryliuk geçtiğimiz hafta erkek arkadaşı Baran Güneş ile söz konusu mekana gitti. Gecenin ilerleyen saatlerinde güvenlik görevlileri tarafından darp edildiğini söyledi. Yalan üstüne yalan söylediği tanık ifadeleriyle belgelendi. Mekandaki tartışmanın hesap yüzünden yaşandığı öğrenildi.

Çiftin, 6 milyon liraya kiraladıkları ultra lüks villada kavga ettiği belirlendi. Villa sahibi Serhat Karık, o geceye ait kavga görüntülerini güvenlik görevlilerine teslim etti. Sevgilisiyle kavga ettiği görüntüler ortaya çıkan Daria ise ifade değiştirdi. "Ben yaşadıklarımdan sonra sinir krizi geçirdim. Bahçede kendimi oradan oraya atıyordum. Sevgilim kendime gelmem için bana vurdu" dedi.