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    • 07.08.2020 Gazete
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    Çeşme’de dayak yediğini söyleyen Ukraynalı model savcılıkta çark etti!

    , Çeşme’de dayak yediğini iddia etti. Görüntülerde sevgilisi tarafından dövüldüğü belirlendi. O da “Beni sakinleştiriyordu” dedi...

    İzmir Çeşme'de darp edildiğini iddia eden Ukraynalı ile erkek arkadaşı , "müşteki-şüpheli" Bakırköy Adalet Sarayı'nda 6 saat ifade verdi. Kyryliuk ve Güneş suçlamaları kabul etmezken, Momo Beach'te çalışan güvenlikçilerin kendilerini darp ettiğini öne sürerek şikayetçi olduklarını bildirdi.

    Güneş, "Kavga büyüdü ve hanımefendi arada yumruk yedi. Ayrıca evdeki görüntüler mekanın eline geçmiş" ifadelerini kullandı. Kyryliuk ise "Ben eve geldiğimizde panik atak geçirdim. Baran beni dövmedi. Aksine beni sakinleştirdi" dedi.


    Daria Kyryliuk, "'a taşınmak istiyorum, ben korkmuyorum. Türkleri ve 'yi çok seviyorum. Burası harika bir ülke. Yaşadığım sadece üzücü bir olaydı" diye konuştu.


    Ukraynalı model Daria Kyryliuk ve Baran Güneş el ele poz vermelerinin ardından adliyeden ayrıldı.

    Haberler Güncel Çeşme’de dayak yediğini söyleyen Ukraynalı model Daria Kyryliuk savcılıkta çark etti!
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