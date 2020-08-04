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    • Yaşam
    • 04.08.2020 17:59
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    • 04.08.2020 17:59
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    'te çıkmasına neden olan şahıs tutuklandı!

    Son dakika haberleri... 'te ormanlık alanda çıkararak 400 hektarlık ormanlık alanın küle dönmesine neden olan piknikçi E.Y., sevk edildiği adliyede tutuklandı.

    Menderes'te yangın çıkmasına neden olmuştu! Tutuklandı!

    'in Menderes ilçesinde çıkan ve 22 saatte kontrol altına alınarak, söndürülen orman ına neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan piknikçi E.Y., sevk edildiği adliyede tutuklandı.

    Menderes ilçesi kırsal Çile Mahallesi'ndeki çam ağaçları ile kaplı ormanlık alanda, 2 Ağustos günü saat 13.24 sıralarında yangın çıktı.

    Yangına, 2 söndürme uçağı, 18 helikopter, 85 arazöz, 11 dozer ve 350 personel ile müdahale edildi. 22 saatte kontrol altına alınıp, söndürülen yangının ardından Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ataköy Orman İşletme Şefliği'nde yaptığı açıklamada, ilk belirlemelere göre 300-400 hektar kadar bir alanın zarar gördüğünü bildirildi.

    Jandarma ve orman ekiplerinin yaptığı araştırma sonucunda ise yangına piknikçi E.Y.'nin yaktığı mangal ateşinin neden olduğu belirlendi. E.Y., gözaltına alındı.

    Jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen E.Y., tutuklandı.

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