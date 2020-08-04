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    • Yaşam
    • 04.08.2020 17:59
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    • 04.08.2020 17:59
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    la kaçakçılığa jandarma baskını

    İl Jandarma ile Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda arıza kaydı bildirilerek İğneada limanına yanaşan bir yata operasyon düzenlendi. Operasyonda piyasa değeri yaklaşık 300 bin TL olan gümrük kaçağı eşya ele geçirildi.

    Lüks yatla kaçakçılığa jandarma baskını

    'nin Demirköy ilçesindeki limanına yanaşan bayraklı bir yata bazı kişilerce malzeme yüklendiği sırada jandarma ekiplerince operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda limanda bekleyen yata iki Türk vatandaşı tarafından gümrük işlemlerine tabi tutulmaksızın yurt dışına çıkarılmak istenen 165 adet muhtelif markalara ait parfüm ve 168 adet muhtelif giyim eşyası olmak üzere piyasa değeri yaklaşık 300 bin TL olan ürün yüklendiği sırada baskın yapıldı.

    SORUŞTURMA SÜRDÜRÜLÜYOR

    Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının talimatı ile gümrük kaçağı malzemelere el koyan jandarma ekipleri şüphelilerin de ifadelerine başvurdu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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