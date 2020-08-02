Saldırıda yaralandığını ve bunun üzerine Suriye sınırında bulunan Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesindeki hastaneye getirildiğini belirten Hasan, o günlerle ilgili şunları söyledi:

"Liseyi bitirmiştim ve inşaat mühendisliği okumak için hazırlanıyordum ama olmadı. Suriye'deki savaş herkes gibi bizi de mahvetti. Bende akciğer rahatsızlığı var, kimyasal atılınca nefessiz kalmışım. Sonra beni Şanlıurfa'daki hastaneye getirmişler. Yaklaşık 7 ay hastanede tedavi gördüm. Ailem ise beni öldü zannetmiş. İyileştikten sonra akrabalarım aracılığıyla çalışmak için İzmir'e geldim. Annem, babam, kardeşlerim ise Suriye'de, onları çok özlüyorum ama gidemiyoruz.

Uzun süredir buradayım. Evlendim 2 çocuğum oldu, eşim hamile. Burası artık bizim asıl vatanımız oldu. Türkiye için ne yaparsak azdır."