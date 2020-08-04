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    • Yaşam
    • 04.08.2020 17:52
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    • 04.08.2020 17:52
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    'da pes dedirten görüntü! girişimi yi unutturdu

    ’da yaşadığı ailevi sorunlar nedeniyle bir mağazanın çatısına çıkan Metin O. (44), 1,5 saat süren ikna çabası sonuç vermeyince İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürü Fatih Anamur ile görevli polisler tarafından kolundan yakalanarak, etkisiz hale getirildi. girişimini vatandaşlar ise, coronavirüs salgınına rağmen film izler gibi izleyip, dan canlı yayınladı.

    Konya'da pes dedirten görüntü! Film izler gibi...

    girişimi, Selçuklu ilçesi Alaaddin Bulvarı üzerinde meydana geldi. Ailevi sorunları olduğunu ve kızını görmek istediğini ileri süren Metin O., bir mağazanın çatısına çıkarak, intihar girişiminde bulundu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

    İtfaiye ekipleri, Metin O.'nun atlama ihtimaline karşın hava yastığı açtı.

    KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ HİÇE SAYILDI

    Bu sırada toplanan vatandaşlar ise görüntü çekmek ve intihar girişimini hesaplarından canlı yayınlayabilmek için birbirleriyle yarıştı. Polisin tüm uyarılarına rağmen kurallarını ihlal eden vatandaşların maske takmadığı görüldü. Bazı vatandaşlar ise çay bahçesinde oturup, intihar girişimini izledi.

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