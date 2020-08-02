



İzmir'in Menderes ilçesi Çile Mahallesi'nde öğle saatlerinde çıkan yangın, Özdere - İzmir Caddesi'ne sıçradı. İtfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınmaya çalışılan yangın, Özdere sahile doğru ilerlemeye devam ederken, jandarma ekipleri ise çevrede oturanların evlerini boşaltmaları için anons ederek, vatandaşları uyardı.

