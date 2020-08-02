Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 02.08.2020 18:13
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 02.08.2020 18:19
    ABONE OL

    Bakan paylaştığı fotoğraflarla orman larına karşı uyardı: Dün gece rahat uyudunuz mu?

    ve Orman Bakanı son günlerde yaşanan orman larına ilişkin uyarıda bulundu. Twitter hesabından yangınla mücadele ekiplerinin fotoğrafını paylaşan Pakdemirli, "Dün gece rahat uyudunuz mu? Orman yangınlarıyla mücadele eden kahramanlarımız siz rahat uyuyun diye bu bayram da evlerinde uyuyamadılar." ifadelerine yer verdi.

    Bakan uyardı: Dün gece rahat uyudunuz mu?

    ve Orman Bakanı son günlerde yaşanan orman larına ilişkin uyarıda bulundu.

    "DÜN GECE RAHAT UYUDUNUZ MU?"
    Twitter hesabından yangınla mücadele ekiplerinin fotoğrafını paylaşan Pakdemirli, "Dün gece rahat uyudunuz mu? Orman yangınlarıyla mücadele eden kahramanlarımız siz rahat uyuyun diye bu bayram da evlerinde uyuyamadılar. Ormanlarımızda lütfen ateş yakmayalım!" ifadelerini kullandı.

    Haberler Yaşam Bakan Bekir Pakdemirli paylaştığı fotoğraflarla orman yangınlarına karşı uyardı: Dün gece rahat uyudunuz mu?
    Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
    Tüm Yaşam Haberleri