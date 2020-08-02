Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli son günlerde yaşanan orman yangınlarına ilişkin uyarıda bulundu.

"DÜN GECE RAHAT UYUDUNUZ MU?"

Twitter hesabından yangınla mücadele ekiplerinin fotoğrafını paylaşan Pakdemirli, "Dün gece rahat uyudunuz mu? Orman yangınlarıyla mücadele eden kahramanlarımız siz rahat uyuyun diye bu bayram da evlerinde uyuyamadılar. Ormanlarımızda lütfen ateş yakmayalım!" ifadelerini kullandı.