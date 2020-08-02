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    • 02.08.2020 15:33
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    • 02.08.2020 15:36
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    'da korkunç olay! 34 yaşındaki adam kendisini evinin balkonundaki çamaşır demirine astı!

    Nazilli'de dün sabah saatlerinde 34 yaşındaki Muhammet A. evinin balkonunda iple kendisini çamaşır demirine asarak yaşamına son verdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Muhammet A.'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.

    Kendisini evinin balkonundaki çamaşır demirine astı!

    'ın Nazilli ilçesinde, 34 yaşındaki Muhammet A., dün evinin balkonunda iple kendisini çamaşır demirine asarak yaşamına son verdi.

    Olay, dün sabah, Kurtuluş Mahallesi, 93 Sokak'ta meydana geldi. Bir süredir psikolojik sorunları olduğu öne sürülen ve eşiyle boşandıktan sonra ağabeyiyle birlikte yaşamaya başladığı öğrenilen Muhammet A., evinin balkonunda iple kendisini çamaşır demirine astı. Ağabeyi, yatağında göremediği Muhammet A.'yı balkonda asılı hareketsiz halde görünce durumu polise bildirdi.

    Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Muhammet A.'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.

    Polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Muhammet A.'nın cesedi, otopsi için Tıp Fakültesi Kurumu morguna gönderildi.

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