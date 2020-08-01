Çine'deki yangın Yatağan'ı alarma geçirdi!

Çine'nin Akçaova Mahallesi, Gökbel Dağı'nda öğle sıralarında başlayan orman yangınının Yatağan'a ilerlediği bildirildi

Yangın ekiplerin havadan ve karadan devam eden tüm çabalarına rağmen söndürülemedi. Yangına havadan 2 uçak, 7 helikopter, karadan ise 42 arazöz 10 tanker(su ikmal aracı) 2 dozer ve 230 personel ile müdahale ediliyor.

Rüzgarın etkisiyle yangın yayılmaya devam ederken Orman İşletme Müdürlüğü başta olmak üzere tüm bölgelerden yangını söndürmesi için personel takviyesi yapıldı. Orman yangınını söndürmek için hummalı çalışma devam ederken alevler Yatağan'a doğru ilerlemeye devam ediyor.

Yatağan Belediye Başkanı Mustafa Toksöz yangın bölgesine gitti.

HAYRETTİN ŞAŞMAZ / SABAH