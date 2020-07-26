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    • Yaşam
    • 26.07.2020 Gazete
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    'i katleden 'nın ailesi kaçtı

    'da üniversiteli 'in (27) katili 'nın ailesi kapılarını kilitleyip şehri terk etti. Eşi Eda da boşanmaya karar verdi.

    Caninin ailesi kaçtı
    'da üniversiteli 'in katili 'nın ailesi kapılarını kilitleyip şehri terk etti. Eşi Eda da boşanmaya karar verdi.



    Pınar Gültekin'in arkadaşları vahşi i bir kez daha lanetledi. Kafeteryaya posterini asıp, katilin en ağır cezayı alması için davayı takip edeceklerini belirtti.



    HERKESİN KATİLİ
    Muğla'da     üniversite öğrencisi Pınar Gültekin (27), 16 Temmuz'da eski sevgilisi Cemal Metin Avcı (32), tarafından katledildi. 'yi yasa boğan olayın ardından katilin ailesi de izlerini kaybettirdi. Vahşetin yaşandığı evin kapısı kilitlendi.

    Cemal Metin Avcı'nın sahibi olduğu 'Cüce' isimli mekanın da kapandığı belirtildi. Katilin bir çocuk annesi eşi Eda Avcı'dan da karşı hamle geldi. Genç kadın, boşanma davası açmak için harekete geçti. Baba Selim Avcı ise dün kendisini asarak yaşamına son vermek istediği iddia edildi.




    HATIRASI YAŞAYACAK
    Korkunç bir cinayete kurban giden Pınar Gültekin'in arkadaşları el ele verdi. Dostlarının adını hatıra ormanında yaşatmak için Ege Orman Vakfı İşbirliği ile kampanya başlattı.

    CEYHAN TORLAK








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