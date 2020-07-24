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    • 24.07.2020 Gazete
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    inin olay yeri fotoğrafları ortaya çıktı: Varilin ağzını balyozla ezerek kapatmış

    inin olay yeri fotoğrafları ortaya çıktı. Cani 'nın cesedin üzerine beton döktüğü, varilin ağzını da balyozla ezerek kapattığı anlaşıldı.


    Üniversiteli Pınar inin olay yeri fotoğrafları ortaya çıktı.




    Caninin, cesedin üzerine beton döktüğü, varılın ağzını da balyozla ezerek kapattığı anlaşıldı.


    GÖZYAŞIMIZ PINAR OLDU
    Vahşice katledilen için ayağa kalktı.




    Sanatçısından siyasetçisine, kadın derneklerinden sadece vatandaşa kadar herkes Pınar için ağladı.




    Muğla'da, üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i (27) vahşice öldüren 'nın (32) ifadesi ortaya çıktı. Pınar'ın 15-20 saniye boyunca boğazını sıktığını itiraf eden katil, cinayeti işledikten sonra iş yerine gittiğini belirterek "Ara ara geri gelip varilde cesedin yanıp yanmadığını kontrol ettim" dedi. Hedef şaşırtmak için Pınar'ın telefonunu yanına alıp oturduğu Akyaka yönüne gittiğini belirten cani, "Akyaka kavşağına 1-2 kilometre kala sim kartı telefondan çıkardım. Dişimle ısırarak kırdım ve parça parça camdan attım. Daha sonra 'ya geri döndüm" diye konuştu.


    Pınar'ın Bitlis'teki yakınları sinir krizi geçirdi.


    Sıdık Gültekin

    ACILARI ORTAK
    Ordu'da geçen yıl cezaevi firarisi Özgür Arduç'un katlettiği üniversiteli Ceren Özdemir'in babası , Pınar Gültekin'in ailesine başsağlığı diledi. Acıları ortak olan iki aile birbirlerini teselli etti.


    Yılmaz Özdemir

    Özdemir, "Tarifi imkansız bir acı. Ülke üzüldü, dünya üzüldü" dedi.



    Cani Metin Avcı, Muğla'da tek kişilik hücreye konuldu.






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