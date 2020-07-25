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    • 25.07.2020 23:24
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    Son dakika: Küçükçekmece 'nde Metrobüs'te yangın!

    Son dakika haberi... Küçükçekmece durağında metrobüs aracında yangın çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

    Metrobüste yangın!

    Küçükçekmece Cennet Mahallesi durağında metrobüs aracında yangın çıktı. Araçta çıkan yangına ilk müdahaleyi yolcular yaptı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri aracın motor kısmında çıkan yangına müdahale edildi.

    YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ
    Alınan bilgiye göre, Cennet Mahallesi durağına yanaşan metrobüs sürücüsü, aracın motor bölümünden dumanlar yükseldiğini fark ederek, yolcuları tahliye etti.

    Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını müdahale ederek söndürdü, ardından soğutma çalışması yaptı.

    Yangın nedeniyle seferlerde kısa süreli aksama yaşanırken, arızalanan metrobüsün yoldan kaldırılmasının ardından seferler normale döndü.
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