Kadın cinayetleri, bitmek bilmedi. Son olay Muğla'da meydana geldi. 16 Temmuz'da kaybolan üniversite öğrencisi Pınar Gültekin (27), eski sevgilisi Cemal Metin Avcı tarafından vahşice katledildi. Memleketi Bitlis'te toprağa verildi.
En yakın arkadaşı Selver Gür'ün sözleri ise yüreklere işledi. Pınar ile altı yıldır tanıştığını söyleyen Gür, "Kızım Rüzgar ile benden fazla fotoğrafı vardır. Kız çocuklarını o kadar çok severdi" dedi.
Pınar'ın adeta öleceğini hissetmiş gibi kaybolmadan 10 gün önce kendisine doğum günü hediyesi alıp kutladığını anlatan genç kadın şöyle devam etti: "Normalde böyle bir şeyi yapmazdı. Doğum günümü hep zamanında kutlardı. Aslında doğum günüm bugün, ama önceden hediyesini alıp kutladı. Sanki öleceğini hissetti. Hediye olarak aldığı ayakkabıyı asla giymeyeceğim. Onu anı olarak hep saklayacağım."
Pınar Gültekin, eski sevgilisi tarafından öldürüldü.
2 BİN SAATLİK TAKİP
Muğla Jandarma Komutanlığı ekipleri, Pınar Gültekin'e ulaşmak için iğneyle kuyu kazdı. Genç kızı ve katili Cemal Metin Avcı'yı bulmak için yüzün üzerinde görgü tanığını dinlediği ve 2 bin saatlik görüntü izlediği ortaya çıktı.
CEYHAN TORLAK
En yakın arkadaşı Selver Gür'ün sözleri ise yüreklere işledi. Pınar ile altı yıldır tanıştığını söyleyen Gür, "Kızım Rüzgar ile benden fazla fotoğrafı vardır. Kız çocuklarını o kadar çok severdi" dedi.
Pınar'ın adeta öleceğini hissetmiş gibi kaybolmadan 10 gün önce kendisine doğum günü hediyesi alıp kutladığını anlatan genç kadın şöyle devam etti: "Normalde böyle bir şeyi yapmazdı. Doğum günümü hep zamanında kutlardı. Aslında doğum günüm bugün, ama önceden hediyesini alıp kutladı. Sanki öleceğini hissetti. Hediye olarak aldığı ayakkabıyı asla giymeyeceğim. Onu anı olarak hep saklayacağım."
Pınar Gültekin, eski sevgilisi tarafından öldürüldü.
2 BİN SAATLİK TAKİP
Muğla Jandarma Komutanlığı ekipleri, Pınar Gültekin'e ulaşmak için iğneyle kuyu kazdı. Genç kızı ve katili Cemal Metin Avcı'yı bulmak için yüzün üzerinde görgü tanığını dinlediği ve 2 bin saatlik görüntü izlediği ortaya çıktı.
CEYHAN TORLAK