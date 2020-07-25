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    • Yaşam
    • 25.07.2020 Gazete
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    yakın arkadaşı : “Sanki öleceğini hissetmiş gibi..."

    , tarafından vahşice katledildi. En yakın arkadaşı , “Sanki öleceğini hissetmiş gibi günler öncesinden mü kutlamıştı” dedi

    Yas günü
    Kadın cinayetleri, bitmek bilmedi. Son olay 'da meydana geldi. 16 Temmuz'da kaybolan üniversite öğrencisi Pınar Gültekin (27), tarafından vahşice katledildi. Memleketi 'te toprağa verildi.




    En yakın arkadaşı Selver Gür'ün sözleri ise yüreklere işledi. Pınar ile altı yıldır tanıştığını söyleyen Gür, "Kızım Rüzgar ile benden fazla fotoğrafı vardır. Kız çocuklarını o kadar çok severdi" dedi.



    Pınar'ın adeta öleceğini hissetmiş gibi kaybolmadan 10 gün önce kendisine hediyesi alıp kutladığını anlatan genç kadın şöyle devam etti: "Normalde böyle bir şeyi yapmazdı. Doğum günümü hep zamanında kutlardı. Aslında doğum günüm bugün, ama önceden hediyesini alıp kutladı. Sanki öleceğini hissetti. Hediye olarak aldığı ayakkabıyı asla giymeyeceğim. Onu anı olarak hep saklayacağım."


    , eski sevgilisi tarafından öldürüldü.



    2 BİN SAATLİK TAKİP
    Muğla Jandarma Komutanlığı ekipleri, Pınar Gültekin'e ulaşmak için iğneyle kuyu kazdı. Genç kızı ve katili Cemal Metin Avcı'yı bulmak için yüzün üzerinde görgü tanığını dinlediği ve 2 bin saatlik görüntü izlediği ortaya çıktı.

    CEYHAN TORLAK

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