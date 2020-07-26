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    • 26.07.2020 07:29
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    • 26.07.2020 07:29
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    'da kaybolan sağ olarak bulundu

    Bulancak'ta yaylada kaybolan 11 ayşındaki isimli küçük kız, sağ olarak bulundu. 24 Temmuz akşamı kaybolan kızın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    Küçük Elif'ten sevindiren haber geldi

    Giresun'un Bulancak ilçesinde yaylada kaybolan kız çocuğu bulundu.

    Bulancak Kaymakamı Ali İkram Tuna, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu sabah arama çalışmalarını sürdüren jandarma ekiplerince 11 yaşındaki Elif Akbayrak'ın bölgede sağ bulunduğunu söyledi.

    Akbayrak'ın sağlık durumunun iyi olduğunu ifade eden Tuna, "Her şey yolunda. Hiçbir sorun yaşamamış. Sadece biraz acıktığını ve korktuğunu söylemiş." dedi.

    Tuna, Elif Akbayrak'ın sağlık kontrolleri için Bulancak Devlet Hastanesine getirileceğini kaydetti.

    Bulancak ilçesine bağlı Aydındere beldesi Semen yaylasında 24 Temmuz Cuma akşamı kaybolan 11 yaşındaki Elif Akbayrak'ın ailesi jandarmaya başvurmuş, bunun üzerine bölgede arama çalışması başlatılmıştı.
    Haberler Yaşam Giresun'da kaybolan Elif Akbayrak sağ olarak bulundu
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