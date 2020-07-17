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    • Yaşam
    • 17.07.2020 19:26
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    • 17.07.2020 19:26
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    Aydın'da takmadığı için ceza kesilen gencin testi pozitif çıktı

    tüm gücüyle ye karşı mücadele verirken henüz toplum olarak aynı hassasiyete ulaşamadık. Aydın'ın Efeler ilçesinde polisin takmadığı için para cezası kestiği gencin ertesi gün ateşlenmesi üzerine yaptırdığı testi pozitif çıktığı bildirildi.

    Maske takmayan genç koroanvirüslü çıktı

    Yeni tip tedbirleri kapsamında ülke genelinde uygulanan siz sokağa çıkma yasağına uymayan O.A. (23), geçen 15 Temmuz'da arkadaşları ile Efeler ilçesindeki Atatürk Kent Meydanı'nda gezerken, devriye görevi yapan polis ekipleri tarafından uyarıldı. O.A., uyarıya aldırış etmeyip, polislerle tartıştı. O.A.'ya maske takmadığı ve koronavirüs tedbirlerini ihlal ettiği gerekçesiyle para cezası kesildi. Kendisine kesilen cezaya itiraz eden O.A., ayrıca cezayı kesen polisten de şikayetçi oldu.

    BİR GÜN SONRA ATEŞLENDİ

    O.A, kendisine ceza kesilmesinden bir gün sonra yüksek ateş şikayeti ile Aydın Devlet Hastanesi'ne gitti. Burada O.A.'ya yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Bunun üzerine O.A.'ya ceza kesen iki polise de test yapıldı. Polislerin test sonuçları negatif çıktı.

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