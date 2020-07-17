İstanbul'da şüpheli ölüm! Teknede bulundu





Olay, Beşiktaş Kuruçeşme Sahilinde meydana geldi. Özel bir teknede kaptan olarak çalışan Özer Ufuk İstikbal'e ulaşamayan aile yakınları durumu polise bildirdi. İhbar üzerine tekneye gelen polis ekipleri ise kaptan İstikbal'i banyo kısmında yerde hareketsiz bir şekilde bulurken sağlık ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde kaptan İstikbal'in hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine polis ekipleri olay yerini güvenlik şeridiyle kapatılarak teknede incelemelerde bulunurken Cumhuriyet Savcısı da çalışmaları yerinde takip etti.